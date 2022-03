Bebé que necesita ser internado de emergencia permanece varado por paro de transportistas

Piden ayuda. La señora Gisela Vilca se encuentra varada en el kilómetro 58 de la Panamericana Norte junto a su bebé de siete meses, quien necesita ser internado de emergencia en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, debido a que su estado de salud es delicado tras haber pasado por una operación al corazón.

“Estamos llevando a nuestro bebé, que hace una semana ha sido operado por el corazón. Es la segunda vez en la semana que ha botado sangre, esta ver por su oído, la primera vez fue por su naricita. Tenemos que llegar de emergencia”, dijo la madre del menor para las cámaras de Exitosa.

Los padres del bebé manifestaron que, hasta el momento, los agentes de la Policía les han indicado que deben buscar un auto particular para llegar a su destino. Esto debido a que la carretera se encuentra bloqueada por al paro indefinido de transportistas de carga pesada que inició esta mañana.

“La Policía nos dice que busquemos un carro particular y poner una bandera blanca para poder pasar, pero no podemos pasar porque todo está bloqueado y no hay acceso para nada. Tenemos que llegar de emergencia”, reiteró Vilca.

Este no es el único caso de urgencia que se presentó tras el paro de transportistas. Más temprano, las autoridades policiales tuvieron que intervenir para que una ambulancia pueda dirigirse hacia el sur.

Actualización

Tras hacer público el caso, el bebé de 7 meses recibió la atención de parte de una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud (Minsa).

Paro nacional

Transportistas de carga pesada de diversas regiones vienen acatando un paro indefinido desde hoy lunes 28 de marzo debido al alza del combustible. Los trabajadores del rubro señalan que, ante el incremento de los precios, ya no es rentable dedicarse al transporte de carga y podrían aumentar el costo del flete.

De acuerdo con un reporte de Exitosa, un grupo de transportistas viene acatando el paro en la zona que une a las regiones de Puno y Arequipa. Hasta el momento, se conoce que miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta la vía Juliaca-Arequipa para atender el bloqueo en la zona.

La situación es similar en la ciudad de Huancayo (Junín), en donde se cerraron de manera temporal las vías de Angaraes y Ferrocarril tras una quema de llantas. Asimismo, se prevé un posible cierre en el distrito de Apata.

Por otro lado, en Huaral (Lima) inició el paro en el kilómetro 72 de la Panamericana Norte. El tránsito vehicular se encuentra paralizado desde la variante de Pasamayo hacia el norte del país, según precisó un corresponsal de este medio.

