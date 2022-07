Bazán sobre declaraciones de Castillo: Lamento que busque confrontar

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, criticó con severidad el desempeño del Ejecutivo a casi un años de gobierno y lamentó también las declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien el último sábado tildó de ‘zánganos políticos’ a sus opositores.

“Vemos que las cifras económicas indican que el ejecutivo ha hecho mál las cosas. Los ministerios están en piloto automático, el premier inexistente. Ya no asiste ni siquiera a los consejos de ministros, el presidente no está en la capacidad de dirigir poque no entiende la cosa de Estado. Caso contrario, en el Congreso hemos sesionado hasta el último día de legislatura […] No entiendo esas expresiones […] Lamento las confrontaciones del presidente de la República”, señaló.

Además, el legislador cuestionó las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Chero, sobre la recomendación al presidente sobre un eventual cierre del Parlamento y señaló que esto amerita que se invite al titular del MinjusDH al Parlamento a que brinde explicaciones.

“Obvio que esas declaraciones son una amenaza. Esto es parte de su plan para meter la asamblea constituyente. Es la única forma de hacerlo, de facto y cerrando el Congreso. Indudablemente, hay una responsabilidad política y tendrá que explicar si se lo dijo o no al presidente. NO duco que se le vaya a citar al Parlamento”, aseveró.

MINISTRO CHERO ACLARA SUS DECLARACIONES

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, aclaró este lunes que sus declaraciones en Exitosa se refirieron al voto de confianza y no a un eventual cierre del Congreso de la República.

“Respetuoso de la Constitución y de las instituciones democráticas, debo aclarar que mis declaraciones se refirieron a la habilitación constitucional del procedimiento del voto de confianza. Jamás he agraviado al Congreso ni a ningún poder del Estado”, escribió Chero en su cuenta de Twitter.

