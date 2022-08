Basural obstruye auxiliar de avenida Morales Duárez, denuncian vecinos

Por un gran tramo de la pista auxiliar de la Av. Morales Duárez, en el límite entre Castilla y Gambeta, Callao, la basura se ha acumulado de tal manera que ha sido tomado por muchos como un punto de acopio de desmonte y basura que causa un gran malestar entre los vecinos, que denunciaron esta situación a través de la campaña de Exitosa Tribuna Vecinal.

También te puede interesar: Áncash: Dictan prisión preventiva contra el alcalde de Huaraz por caso ciclovía

La zona está llena de restos de comida, colchones, animales muertos, entre otros, que llegan a obstruir el paso por la ciclovía que fue construida hace años. La acumulación de desechos atrae a moscas y roedores que ha convertido la zona en un verdadero foco infeccioso.

Los indignados vecinos dicen que han dado parte de esta situación al municipio chalaco, pero nadie se ha acercado a solucionarlo.

“Desde hace tres o cuatro meses esta avenida se encuentra así, y cada vez es peor. Antes sí recogían, pero al parecer por estar cerca a terminar su mandato ya no les interesa”, dice un vecino.

Las autoridades no hacen respetar las disposiciones, pues a lo largo de esta importante vía hay carteles en donde se lee que está prohibido obstruir la ciclovía; sin embargo, es letra muerta, ya que hay personas que toman la ciclovía como estacionamiento de autos.

“Al alcalde no le interesa nada, tenemos conocimiento que piensa postular otra vez, pero para La Perla, y no puede ser que deje esto así. Hemos conversado con personal de la Gerencia de Habilitación Urbana, y nos dijeron que este problema no les compete y que iban a ver qué hacían, pero hasta ahora nada”, dijo otra vecina de la zona.

“Ahora que ustedes han venido a mostrar este problema, seguro que van a venir a limpiar, pero de eso no se trata. Y no importa qué alcalde esté, a nadie le interesa”, lamentan los vecinos.

Más noticias en Exitosa: