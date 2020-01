¡Basta ya! Atacan a tres mujeres en las últimas horas

El año apenas va por su primera semana y tres tentativas de feminicidio se registraron en las últimas horas. En El Agustino, dos mujeres fueron atacadas por sus convivientes con un cuchillo y una botella rota, mientras que el fin de semana, en Santa Anita, una joven madre fue apaleada por su ex.

La tarde del martes, agentes de la comisaría de El Agustino capturaron a Hugo Santos Morales (28) luego que intentara acuchillar a su pareja, Ling Minchuy Rodríguez (38), en su vivienda. Vecinos del asentamiento Catalina Huanca escucharon los gritos de la mujer y alertaron a las fuerzas del orden.

Horas antes, en el mismo distrito, Walter Tomás Cuéllar (37) fue detenido tras romper una botella de vidrio y tirársela a la cara a su conviviente, Raquel López. La agresión ocurre dentro de su casa en la zona de Corporación. El sujeto fue capturado en la avenida José Carlos Mariátegui y se puso a llorar.

Para cerrar el ciclo de violencia que parece no tener fin, una comerciante de iniciales R.Q.R. denunció en la comisaría de Santa Anita que fue atacada con un palo por su expareja, Juan Panduro (29). “Terminamos el año pasado, pero él está obsesionado. No puede verme con alguien porque dice que soy su mujer y me amenaza de muerte”, relató.

La última agresión se produjo el fin de semana, cuando la víctima estaba con su hija de tres años. Asegura que a pesar que Panduro la dejó inconsciente, el fiscal lo dejó libre. “Consideró que eran lesiones leves. La Policía lo capturó luego que yo lo citara con engaños”, cuenta la muchacha que teme por su vida.