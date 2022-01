Barranco: Pescadores artesanales critican a bañistas que no respetaron suspensión de actividades en el mar peruano

La Marina de Guerra del Perú (MGP) informó que se restablecerán las condiciones oceano-metereológicas de nuestro mar (noroeste, centro y sur) desde hoy, jueves 20 de enero. Ante ello, Exitosa recogió la reacción de un grupo de pescadores artesanales en un playa del distrito de Barranco.





Como se sabe, la institución castrense levantó el último miércoles la suspensión de la pesca artesanal, así como las actividades turísticas, náutico recreativas y deportivas, en todo el litoral peruano. Frente a esta noticia, los pescadores de la zona están con ganas de volver a trabajar.





“Cuatro días no hemos trabajado. Está un poco movido, por las corrientes, no tiene que calar, se rompen las redes, se destrozan las embarcaciones. Yo he respetado mis cuatro días, si Dios Quiere y dan resolución para salir de pesca, salgo hoy”, declaró Jonathan, uno de los pescadores artesanales.

Asimismo, indicó que la suspensión de las actividades de pesca en nuestra costa los afectó severamente en su economía. “[¿Cuánto he perdido?] Según lo que Dios te pueda mandar. Con una caja o dos ya tenemos un recurso. Un caja me puede salir 120 o 150 soles, a veces sacamos 5 cajas”, detalló.

En esa línea, criticó a los veraneantes que ingresaron a los balnearios de la capital durante la restricción, dispuesta por la MGP. “No toman conciencia, con el mar no se juega”, subrayó.

“Lamentablemente, la gente es irresponsable porque lo ven como si fuera un juego y una broma, y las cosas no son así. El mar es el mar y como se dice, hay que tenerle respeto”, puntualizó en Exitosa.

Oleajes anómalos se disiparon

De acuerdo al comunicado de ayer, a la fecha no se ha vuelto a tomar conocimiento sobre posteriores erupciones volcánicas en el área de Tonga. Por ello, las ondas anómalas generadas por dicho evento “se han disipado en las costas del litoral peruano”.

Asimismo, la MGP exhortó a la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas acatar las medidas de seguridad dispuestas, a fin de salvaguardar la vida humana en zonas de influnecia.

#MGPComunica La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/l3toPRrrmt — Marina de Guerra (@naval_peru) January 20, 2022

