Barack Obama dio positivo a COVID-19: “Es un buen recordatorio de que deben vacunarse”

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció este domingo que dio positivo a COVID-19 y que presenta síntomas leves de la enfermedad.

A través de sus redes sociales, el exmandatario también informó que su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, dio negativo.

“Acabo de dar positivo por COVID. Hace un par de días que me pica la garganta, pero por lo demás me siento bien. Michelle y yo estamos agradecidos de haber sido vacunados y reforzados, y ella dio negativo“, escribió el expresidente estadounidense.

Obama de 60 años también utilizó sus redes sociales para animar a sus compatriotas a recibir la vacuna contra el coronavirus, a fin de estar protegidos ante un eventual contagio.

“Es un buen recordatorio de que, aunque los casos disminuyan, debe vacunarse y reforzarse si aún no lo ha hecho para ayudar a prevenir síntomas más graves y transmitir el COVID a otros“, aconsejó.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022