En tan solo 24 horas, 18 empresarios fueron víctimas de extorsión por una banda extranjera que les pide altas sumas de dinero a cambio de no asesinarlos a ellos y sus familiares.

Para la Policía, ‘Los Gallegos’ estarían detrás de estas denuncias que fueron reportadas a la sección de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri). Como se recuerda esta banda es acusada por cobrar cupos a meretrices y prestamistas colombianos.

También puedes leer: Arequipa: Allegados a Candia y ‘arbolitos’ ganan plazas fijas en Beneficencia

El empresario de una cadena de cevicherías conocida en la ciudad, denunció ayer que desde el martes viene recibiendo mensajes y videos de un número WhatsApp, amenazándolo de atentar contra sus locales, familia y hasta con sus colaboradores si es que no paga 5 mil soles.

“Mi paisano quien te habla, es integrante de una banda criminal dedicada al sicariato y la extorsión, nosotros ya llevamos siguiéndote los pasos una semana a tu local y tu familia, si no me das 5 mil soles a mí y todo mi grupo ya imagínate todo el problema que se te viene, encima porque no vas a querer que te deje esta dinamita en la puerta de tu local o se lo dé en las manos a algún miembro de tu familia”, es el fragmento de uno de los mensajes.

Así como Luigui, existen otras 17 víctimas dedicadas al rubro de cevicherías y pollerías de los distritos de Yanahuara, Cercado y José Luis Bustamante y Rivero a quienes les exigen el pago desde 5 mil hasta 20 mil soles.

Para la Policía esto no es una coincidencia debido a que los extorsionadores utilizarían solo 6 números telefónicos para amenazarlos.

A través de las denuncias se conoció que se trataría de una sola banda de extranjeros que siembra el terror en empresarios solo a través de llamadas y mensajes de Whatsap. Esto dificultaría la geolocalización de los maleantes.

Como se recuerda, solo hace unas semanas el jefe de la Divincri, coronel PNP Marco Cuadros negó que en Arequipa existiera la extorsión a empresarios.

Sin embargo, en estas últimas 24 horas se presentaron 18 denuncias por este delito y que estaría ligado a la banda ‘Los Gallegos’ conformada por venezolanos. Según la policía en estos meses, los criminales habrían estado recabando información de los negocios con más ingresos para atacarlos en conjunto.

Más noticias en Exitosa Arequipa