Bancadas insistirán que se admita moción de vacancia contra Castillo

Desde el Congreso, las bancadas de Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Avanza País, insistirán con llevar adelante la admisibilidad de la moción de vacancia en el Pleno de mañana, pese a que el presidente Pedro Castillo ha anunciado que se apersonará al Parlamento para dar un mensaje.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, afirma que lo que pretende el mandatario “es enfriar” el proceso de vacancia en su contra que ya está en la mitad del proceso para que responda ante el Congreso.

“Parece que las bancadas que pidieron el pasado jueves, que no se voté la admisibilidad de la moción de vacancia, sabían que el presidente iba a presentar este recurso [asistir al Congreso] y le dieron el tiempo para que lo haga al suspenderlo para mañana”, dijo.

Del mismo modo, Jorge Morante, parlamentario de Fuerza Popular, precisó que, pese a que la asistencia de un jefe de Estado cuando considere pertinente es una herramienta onstitucional, es completamente distinta a al proceso de la moción de vacancia.

“Es una jugada maestra del premier Aníbal Torres. Lo que quiere es torpedear al Parlamento y no dejar en evidencia a los congresistas afines al presidente que votarán en contra de la admisibilidad justificando que irá el martes”, mencionó.

Eduardo Salhuana, portavoz de APP, indicó que las bancadas que ya han anunciado que se sumarán a los 52 votos para admitir la moción de vacancia contra Pedro Castillo no deben retroceder por el anuncio del mandatario.

Diego Bazán, de Avanza País, sostuvo que el Parlamento no debe dejar pasar esta afrenta del presidente Castillo y aprobar la admisibilidad de la moción de vacancia con más de 52 votos

SOMOS PERÚ VOTARÁ EN CONTRA

El vocero alterno de Somos Perú, Wilmar Elera, aseguró que “no votará por esta moción de vacancia por tener puntos muy débiles que la sustentan”. “Uno de ellos es la traición a la patria, el Presidente nunca hablo de soberanía y además ya pidió disculpas”, indicó.

