Bancadas están divididas ante moción de vacancia presidencial

Desde las 10 de la mañana, el pleno del Congreso pondrá a debate mañana la segunda moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, la cual podría ser aprobada por más 52 votos aunque muy pocos creen que se alcancen los 87 votos suficientes para mandar a su casa al mandatario.







Impulsada por Unión por el Perú, la moción de vacancia ha dividido a las bancadas y un ejemplo es lo que ocurre en Acción Popular, cuyo vocero, Ricardo Burga, dijo en Exitosa que votará a favor de la admisión de la moción de vacancia.

También te puede interesar: Elecciones se harán con observadores de la OEA, Unión Europea y Centro Carter





“El presidente Vizcarra no garantiza elecciones transparentes”, expresó Burga, quien durante la semana afirmó que el tema de la vacancia presidencial no era prioritario para su bancada. Incluso reveló que aún no habían tomado una posición conjunta, aunque varios como él son férreos críticos con Vizcarra.

En la bancada del Frente Amplio hay apoyo a la vacancia, menos dos congresistas. La bancada de Podemos también respalda la salida de Vizcarra, sin embargo, han expresado su rechazo el Partido Morado, Somos Perú, Alianza para el Progreso y el Frepap.

También te puede interesar: Caso Keiko Fujimori | José Domingo Pérez fue ratificado por el PJ para citar testigos

Se sabe que Fuerza Popular tampoco apoya la moción, con excepción de Martha Chávez y Carlos Mesía. Las dudas se despejarán desde mañana y todo apunta que se podrían tener los votos para aceptar la moción de vacancia, pero faltarán para alcanzar los 87 para vacar al mandatario.

Dos en menos de dos meses

La primera moción de vacancia fue por el caso Swing, en setiembre, y fue aplastada por 78 votos en contra, solo obtuvo 32 a favor y se presentaron 15 abstenciones. Esta vez las acusaciones son más graves, por las supuestas millonarias coimas cobradas por Vizcarra, pero las encuestas tampoco se presentan a favor de la vacancia.