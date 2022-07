Ballet folclórico nacional y “Chabuca: Aromas de Mixtura”

Una de las máximas representantes de la música peruana, la inigualable Chabuca Grande, recibe un emotivo homenaje del Ballet Folclórico Nacional. “Chabuca: aromas de mixtura”, es el espectáculo creado y producido por su director, Fabricio Varela, que pondrá en escena los días 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 20 de julio en el Gran Teatro Nacional.

Esta vez el Ballet Folclórico Nacional reinterpretará el legado artístico de María Isabel Granda y Larco, notable compositora peruana inmortalizada en el mundo como Chabuca Granda.

El programa musical repasará con canciones y bailes sus obras más influyentes, invitando al público además a revalorar nuestros orígenes, fortalecer la identidad cultural, entender la diversidad que nos identifica como país, y reflexionar con valores e ideales sobre el cumplimiento de objetivos personales y colectivos.

El montaje se desarrollará en tres bloques que marcan momentos del pasado, presente y futuro. El primero retrata a la familia, cuna de nacimiento, crianza y sueños. El amor y la nostalgia por un hogar clásico que ya casi no existe. “Lima de veras”, “Callecita encendida”, “Puente de los Suspiros”, “Pasito a paso” y “Zeño Manué” forman parte del repertorio.

Una segunda sección plantea la interrogante ¿quiénes somos y hacia dónde vamos? Y es que frente a la rápida evolución de la sociedad peruana y sus constantes transformaciones, resulta importante crear una fuente de inspiración para seguir avanzando y no rendirse en el camino.

Escucharemos “Gracia”, “Fina estampa”, “Dueño ausente”, “Señora y dueña”, “Gallo Camarón”, “José Antonio” y “Coplas a Fray Martín”. El segmento final se enfoca en la búsqueda de nuestro bienestar, metas y ambiciones, afrontando conflictos, depresiones y adversidades a diario. “Ese arar en el mar”, “María Landó”, “Cardó o ceniza”, “El Surco” y “Bello Durmiente” integran la selección.

La mayoría de obras musicales creadas por Chabuca Granda son consideradas Patrimonio Cultural de la Nación (2017).

