Bad Bunny lanzó su nuevo álbum y ya es viral en todo el mundo

El rapero puertorriqueño Bad Bunny lanzó este sábado su nuevo álbum titulado “YHLQMDLG“, un acrónimo que significa “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”. El proyecto musical cuenta con 20 canciones, que incluyen la participación de una serie de estrellas del mundo de la música urbana, como Daddy Yankee, Anuel AA, Jowell & Randy, Ñengo Flow y Yaviah.

La estrella latina, que cuenta con más de 20 millones de seguidores en Instagram, anunció el lanzamiento de su disco durante su aparición en el popular programa ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’ de Estados Unidos y las redes no han tardado en explotar tras escuchar la novedad.

Como se recuerda, Benito Antonio Martínez Ocasio ( Bad Bunny) con poco tiempo en el mundo de la música ha logrado que su fama crezca y haya llenado concierto en diversos países. En 2017, se presentó en el Festival Coachella y cantó en el Madison Square Garden de Nueva York.

Sin embargo, él asegura que ni la fama ni el dinero lo han cambiado. De acuerdo con Pollstar, el ‘trapero’ centroamericano ganó en 2017 más de 1.1 millones de dólares por cada ciudad donde se presentó.

“Son nuevas experiencias que nunca pensé que llegaría a tener, como presentarme en escenarios tan grandes, llenos de tantos de fanáticos que cantan mis canciones”, comentó.

A pesar de que el trap es criticado por muchos por sus letras explícitas, Bad Bunny defendió su estilo y explicó cómo es que se enganchó de él.

“Desde niño siempre me gustó el rap, me gustó la lírica y ese juego con las palabras. El trap es un derivado del rap y el hip hop y cuando lo escuché me sentí identificado y decidí empezar a hacerlo a mi manera”, indicó.