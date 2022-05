¡Ayudemos a Bianca! bebé con cardiopatía necesita reunir S/10 000 para ser operada

Bianca es una bebé de apenas 10 meses, que sufre de cardiopatía, y necesita ser operada con urgencia en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Rosario Calderón, madre de la pequeña, pide ayuda para reunir S/ 10 000 y correr con los gastos de la intervención.

“La bebé tienes dos huecos en el corazón. Los médicos diagnosticaron que tiene un soplo, pero aparte tiene una arteria, que no se cierra, y está haciendo que la sangre vaya hasta el pulmón y luego regrese”, contó la mamá de Bianca a Exitosa.

La señora Rosario precisó que la bebé recién fue diagnosticada con este mal hace un mes, pese a que recorrió diversas postas y hospitales en donde indicaron que su hija se encontraba bien de salud.

“Hace un mes nos hemos enterado de esto. (…) Tengo una cita en el Hospital del Niño para el 6 de junio, pero ella necesita que la operen ya porque tiene cardiopatía. Su corazón se está debilitando cada vez más y más. Bianca ya no me recibe nada [de alimento]. Solo le doy de lactar, pero lo normal sería que ella coma para que suba de peso”, lamentó.

Rosario Calderón manifestó que, para evitar que los pulmones de su bebé se llenen de agua, debe realizar grandes esfuerzos para comprar jarabes preparados cada nueve días. Asimismo, para trasladar a su hija al hospital en taxis particulares durante la madrugada debido a que presenta cuadros de taquicardia.

¿Cómo puedo ayudar?

La madre de la pequeña Bianca realizó esta última semana una actividad para ayudar a su hija. Sin embargo, no ha reunido los al menos S/10 000 que necesita para cubrir los gastos de antes y después de la operación.

“Va a ser una operación abierta al corazón y tendremos que enfrentar muchos gastos. Me dijeron que la bebé se tendrá que alimentar con fórmula porque yo no podré verla”, expresó.

Si usted desea ayudar a la bebé, puede hacerlo con un depósito voluntario a través de YAPE o PLIN al 945 703 970.

Asimismo, puede realizar un depósito a las siguientes cuentas del BCP a nombre de Cristina Marina Méndez Ocaña, abuelita de Bianca.

BCP – 19429743122056 (Cristina Marina Méndez Ocaña)

BCP CCI – 0021942974312205696 (Cristina Marina Méndez Ocaña)

¡Toda ayuda será bienvenida!

“El doctor nos dijo que esta operación, en otro hospital, cuesta alrededor de 70 mil soles. Nos dijo que tendríamos que reunir por lo menos 10 mil soles o más porque el hospital no cubre todo. El doctor me dijo que junte porque si no tienes el dinero para los medicamentos, no la operan”, señaló.

