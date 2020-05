Axl Rose llama imbécil a funcionario del gobierno de EE.UU.

Axl Rose, el cantante principal de la banda de rock estadounidense Guns N ‘Roses y el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, han intercambiado ataques por las redes sociales, los cuales se han vuelto virales.

El cantante inició la disputa al llamar imbécil a Mnuchin desde un tuit. Mnuchin, quien ha desempeñado un papel clave en la gestión de la respuesta económica de Estados Unidos al coronavirus, respondió am músico preguntando qué había hecho para ayudar al país.

“¡Es oficial! Independientemente de lo que pensaran previamente de Steve Mnuchin, es oficialmente un imbécil”, tuiteó @Axl Rose. La respuesta de Mnuchin desde su cuenta verificada de Twitter fue: “¿Qué has hecho por el país últimamente?”.

Rose recientemente tuiteó sobre la importancia de las medidas de confinamiento para contener el coronavirus, y una respuesta posterior a la pregun ta de Mnuchin sugiere que ese podría haber sido uno de sus problemas con el jefe del Tesoro.

En su segundo tuit, Rose indicó que criticaba a los funcionarios con responsabilidad pública que respaldaban dejar el distanciamiento social. “Mi error, no entendí que esperamos emular el modelo económico de Liberia, pero de verdad.

A diferencia de esta administración, no soy responsable de más de 70,000 muertes y, a diferencia de usted, no tengo una posición de responsabilidad en el Gobierno federal ante el pueblo estadounidense y no salgo en la televisión diciéndoles que viajen por Estados Unidos durante una pandemia”, respondió Rose a Mnuchin.