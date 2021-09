Avelino Guillén presentó una denuncia tras ser agredido verbalmente: Es la segunda vez

Luego de haber sido víctima de agresión verbal en plena vía pública, el exfiscal supremo Avelino Guillén afirmó que ya presentó una denuncia en contra de sus agresores en la comisaría de San Borja, pues dijo estar seguro de que la escena fue planificada y que podría ir escalonado.





Asimismo, mencionó que esta sería la segunda vez que lo agreden, tras revelar que en el mes de julio, antes de que el presidente Pedro Castillo juramentara, también sufrió una “fuerte agresión”.

“Eran por lo menos tres: una pareja que estaba en el mostrador y un tercero que no lo ubiqué inicialmente que era el que estaba filmando (…). No pensaba tomar ninguna acción, pero ante el hecho de que esta es la segunda agresión muy fuerte, porque en julio tuve una también cuando se dieron los resultados y estaba por juramentar el presidente Castillo, y ahora ya es una cosa mucho más planificada y es una agresión que está escalando. Acabo de presentar una denuncia ante la comisaría de San Borja”, declaró para La República.





“La agresión tiene dos momentos claramente delimitados: primero es en el interior del supermercado, donde al parecer estas personas me estaban esperando, donde me comienzan a lanzar una serie de insultos, un terruqueo brutal, increpándome varias intervenciones públicas que he realizado; y la otra parte de la agresión es cuando yo me retiro con mis productos a la calle, en la vía pública me sigue el principal agresor, quien es el que lanza todos los calificativos y ahí, además de insultarme, me amenaza con agredirme físicamente”, agregó.

En base a los insultos que recibió por parte de sus atacantes, el exfiscal comentó que le increparon por declarar en contra del expresidente Alberto Fujimori, quien se encuentra preso por crímenes de lesa humanidad.

