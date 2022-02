Avanza País anuncia que no dará voto de confianza a gabinete de Héctor Valer

La bancada de Avanza País cuestionó al nuevo Gabinete Ministerial, encabezado por Héctor Valer, y adelantó que “no sería una alternativa” brindar el voto de confianza.





A través de un comunicado, la bancada resalta su falta de confianza ante el nuevo premier por sus denuncias de violencia familiar. Asimismo, por tener “conductas misóginas e irrespetuosas contra las mujeres”.

“La persona designada como presidente del Consejo de Ministros no genera confianza, consenso ni predictibilidad, al no tener ideología definida, ni haber deslindado con el planteamiento de una Asamblea Constituyente, la cual claramente no forma parte de la agenda de la nación. Además de haber tenido conductas misóginas e irrespetuosas contra las mujeres y denuncias de violencia familiar“, se lee en el documento.

Por otro lado, el grupo parlamentario menciona que no otorgará el voto de confianza porque varios de los ministros designados no cuentan con la experiencia necesaria para desempeñar tal cargo.

“Expresamos nuestra preocupación por la designación de un nuevo Consejo de Ministros, cuyos integrantes, en algunos casos, cuentan con serios cuestionamientos y falta de experiencia para ejercer la función“, continúan.

Finalmente, la bancada de Avanza País resalta que dar el voto de confianza “no sería una alternativa” y no descartan la posibilidad de iniciar un proceso de vacancia presidencial contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Avanza País considera que el otorgamiento del voto de confianza no sería una alternativa, siendo una posibilidad el inicio de los procedimientos de denuncia constitucional y la vacancia presidencial”, indican.

Voto de confianza

Cabe precisar que, según la Constitución Política, transcurrido 30 días luego de asumir al cargo, el nuevo Gabinete Ministerial deberá solicitar el voto de confianza al Congreso de la República.

Para ser aprobada, la Cuestión de Confianza debe recibir el voto a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas (66 votos).

