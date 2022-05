Avanza padrón para pagar Fonavi y saber cuánto toca

Mientras se espera que la Comisión Ad Hoc sea por fin instalada y, con ello, iniciar las operaciones del proceso de devolución de aportes, lo que no se detiene es el padrón para contabilizar a todos los fonavistas, sin dejar a nadie afuera, y determinar los montos individuales a cobrar según el tiempo de las aportaciones.

En ese sentido, lo que se pretende es tener claro cuánto es lo que cada fonavista deberá cobrar, de la deuda total de 42 mil millones de soles, y cuántos aportantes están debidamente aptos para acceder a la devolución de aportes.

Así lo indicó el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (Acuse), Gabriel Bustamante, quien precisó que la organización que dirige ha exigido al Fonavi enviar una carta al Banco de Materiales para que esa institución emita la lista de todos los fonavistas que ya pagaron su deuda por beneficios obtenidos.

Aseguró que esa lista existe, y de presentarse de forma oportuna, todos esos fonavistas podrán cobrar el íntegro de la devolución de sus aportes, sin descuento alguno.

“Eso es alto que hemos solicitado hace buen tiempo, por eso ahora exigimos celeridad. Muchos fonavistas sí recibieron beneficios del Banco de Materiales, pero ya cumplieron con pagar su deuda. Por lo tanto, están hábiles para cobrar, algo que no podrá suceder si el mismo banco no remite la lista. Por ellos el Fonavi debe pedir esa lista con prontitud”, aseveró Bustamante.

Otro grupo de fonavistas que debe integrar el padrón de aportantes aptos para cobrar es de aquellos cuyas empresas en donde laboraron ya no existen o no cuentan con información laboral por ineptitud de la Secretaría Técnica. Justamente, Bustamante recordó que esos fonavistas no tienen por qué quedar al margen a la hora de cobrar, porque sí tuvieron descuentos en sus sueldos.

“Para ello, pedimos que se haga lo mismo que se ha hecho en la ONP, es decir que esos fonavistas sin información para poder acreditar sus descuentos tengan la alternativa de hacer una declaración jurada y cobrar así el íntegro de su dinero”, sostuvo.

EL MEF, con el ministro Óscar Graham, se ha comprometido a evaluar perfiles de probables miembros de la Comisión Ad Hoc y los fonavistas esperan prontitud en esa tarea.

