El Gobierno Regional de Arequipa (GRA), a través de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), postergó una vez más la firma de la denominada adenda 13 del proyecto Majes Siguas II, retrasando el anhelado reinicio de actividades que más adelante darán pie a la irrigación de 38 mil 500 hectáreas de cultivo.

Sin mayor explicación, la noche del miércoles Autodema emitió un escueto comunicado señalando que la firma varias veces anunciada para el 30 de junio se había reprogramado para la próxima semana sin precisar fecha exacta.

También puedes leer: Arequipa: Gobernadora y cayllominos no logran consenso sobre firma de la adenda 13

La postergación del acto también tomó por sorpresa a los integrantes del Consejo Regional de Arequipa (CRA) quienes el 25 de febrero dieron luz verde al GRA para que suscriba la adenda con la concesionaria Angostura Siguas (Cobra).

“Si se señaló para el día 30, debió cumplirse. El ejecutivo regional tiene que hacer un pronunciamiento oficial señalando por qué no se ha cumplido y cuando en realidad va a ser la firma de la adenda. Esperamos que más allá de la firma, también haya un cronograma de reinicio de actividades”, dijo José Luis Hancco presidente del CRA.

Posteriormente el gerente ejecutivo de Autodema, Arturo Arroyo Ambia explicó que la postergación de la firma fue a pedido de la concesionaria, puesto que aún no hay acuerdo respecto a los términos del acta de desistimiento de la caducidad del contrato elaborado por la entidad regional.

Como se recuerda, el 10 de enero pasado, la empresa Cobra remitió al GRA y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una carta para iniciar el proceso de resolución del contrato del proyecto Majes Siguas II, sin embargo, como ya se aprobó la firma de la adenda la concesionaria tiene que firmar un acta desistiendo del proceso.

Aunque no fue muy explícito, Arroyo Ambia dijo: “Ellos (la concesionaria) piensan que hay algunos temas que debemos aclarar en esa acta. Son temas de interés de ellos como unos estudios que debemos hacer nosotros para la protección de quebradas en Pampas de Siguas y otros que no puedo adelantar”.

Empero agregó: “Están queriendo incluir otros temas que no tienen nada que ver con la adenda 13. Nosotros no vamos aceptar otros temas”.