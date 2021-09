Aurelio Ochoa avala designación de Mario Contreras como nuevo presidente de Petroperú

Atención. Este jueves, en entrevista para Exitosa, el expresidente de Perúpetro, Aurelio Ochoa, avaló la designación del nuevo presidente de Petroperú, Mario Contreras, porque lo considera un profesional con las calificaciones necesarias.





En declaraciones para el programa Las Cosas por su Nombre de Exitosa, Ochoa, consideró que el nuevo presidente de Petroperú, Mario Contreras, tendrá un buen manejo de esta institución y dará “tranquilidad” desde el sector.

“Me tranquiliza esto [designación]. Felizmente no se ha tratado como en otros casos donde se ha generado y generan preocupación [debido que anteriormente habrían ocurrido situaciones donde hubo designaciones a dedo]. Se vieron amigotes, pero el caso es que designen a gente que conozca el sector, y no improvisados que se hagan cargo de una empresa de la magnitud de Petroperú”, manifestó.





Asimismo, ratificó su “tranquilidad” debido a que esta empresa de todos los peruanos como Petroperú esté dirigida por gente que conoce.

“En anteriores oportunidades, la principal del país, Petroperú, ha estado dirigida por gente no necesariamente especializada y los resultados ya los tenemos. Pero en este caso, estamos comentando de algo que brinda tranquilidad para la población”, aseguró.

No obstante, Ochoa también precisó que esta designación es un caso de elección política, ya que no es un concurso público, porque la norma no lo exige.

También puedes leer: JNE sobre iniciativa del Congreso: Modificar normas de elecciones afecta la seguridad jurídica

“En otras empresas petroleras estatales se convoca a concurso público internacional, que es lo recomendable, pero si no hay esa figura, por lo menos que se nombre a gente especializada, eso es lo importante”, explicó.

INTEGRANTES

Como se recuerda, este jueves 16 de setiembre se informó que la junta general de accionistas de Petróleos del Perú (Petroperú), en sesión universal celebrada el 15 de setiembre, aprobó designar a Mario Contreras Ibárcena presidente del directorio de la empresa estatal, en reemplazo de Eduardo Guevara Dodds.

En adicional a ello, la junta general de accionistas acordó designar miembros del directorio de Petroperú a Juan Donato Pari Choquecota, Hugo Ángel Chávez Arévalo, Carlos Alberto Palacios Olivera y Luis Rafael Zoeger Núñez.

También puedes leer: Presentan proyecto de ley para que el BCR compre deudas bancarias

MÁS EN EXITOSA: