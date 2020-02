Augusto Álvarez Rodrich se pronunció sobre polémica con Osinergmin

El periodista Augusto Álvarez Rodrich se pronunció sobre la polémica con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y afirmó que ha sido difamado por el programa de Beto Ortiz, “Abre los Ojos” que se emite por Latina.

En Latina “he sido difamado en un programa a las 10 pm del 2 de febrero de 2020, a través de la imputación de hechos falsos a mi persona, que dañan significativamente mi honor”, se lee en la carta que según Álvarez llegará al canal de San Felipe mañana.

El periodista se defiende afirmando que “no cobré S/34 mil soles a Osinergmin ni a ninguna empresa, ni soy accionista o directivo de la empresa Otrosí. No asesoro ni defiendo a Osinergmin en los hechos de la tragedia de Villa El Salvador. No gestioné, propicié, coordiné ni decidí ninguna entrevista que el Presidente de Osinergmin brindó a algún medio de comunicación”.

En la misma línea, Augusto Álvarez Rodrich asegura que “lo único que ocurrió es que brindé servicios profesionales lícitos a la empresa Otrosí para una capacitación”, y por último exige que se realice la rectificación inmediata por parte del medio de comunicación Latina.

Carta que le llegará mañana al presidente del directorio de Latina, por la vía notarial, sobre mentiras formuladas contra mí. pic.twitter.com/tr036S4s6T — Augusto Alvarez Rodrich (@alvarezrodrich) February 4, 2020

Es importante mencionar que según un informe revelado por el periodista Beto Ortiz sacó a la luz que el también periodista Augusto Álvarez Rodrich cobró S/. 34,000 por un ‘media training’ para el que fue contratado por el presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Daniel Schmerler, con la finalidad de recibir asesoría para manejar la crisis generada producto del incendio en Villa El Salvador, que ha cobrado 22 víctimas mortales.

Beto Ortiz apoyó su denuncia en el registro de visitas de Osinergmin, donde quedó registrada el ingreso de Álvarez Rodrich. El periodista se habría reunido por un lapso de casi 2 horas con Schmerler en su despacho. Por su parte, el periodista Christian Sotomayor también tuvo acceso a información que confirmó el horario de entrada de Álvarez Rodrich a esta institución del Gobierno, información que fue publicada en su Twitter.