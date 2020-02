Augusto Álvarez Rodrich asesoró a presidente de Osinergmin para afrontar tragedia en VES

Un informe revelado por el periodista Beto Ortiz sacó a la luz que el también periodista Augusto Álvarez Rodrich cobró S/. 34,000 por un ‘media training’ para el que fue contratado por el presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Daniel Schmerler, con la finalidad de recibir asesoría para manejar la crisis generada producto del incendio en Villa El Salvador, que ha cobrado 22 víctimas mortales.

Beto Ortiz apoyó su denuncia en el registro de visitas de Osinergmin, donde quedó registrada el ingreso de Augusto Álvarez Rodrich. El periodista se habría reunido por un lapso de casi 2 horas con Schmerler en su despacho. Por su parte, el periodista Christian Sotomayor también tuvo acceso a información que confirmó el horario de entrada de Álvarez Rodrich a esta institución del Gobierno, información que fue publicada en su Twitter.

¿Dónde está el problema? Si bien Álvarez Rodrich no está impedido de brindar asesorías a quienes lo contraten, el problema recae en que él es actualmente un miembro importante de la plana periodística del diario La República y este medio – al día siguiente de la asesoría brindada en las instalaciones de Osinergmin – publicó una entrevista a Daniel Schmerler en el que este responsabilizaba únicamente a la empresa dueña del camión cisterna que presentó la fuga de gas licuado.

Tras dar a conocer esta información, Beto Ortiz fue muy crítico con Álvarez Rodrich, considerando que debería responder por esta asesoría: “este señor, Daniel Schmerler, ha sido entrenado por un periodista de este diario para responder las preguntas de este diario y lavarse las manos de los 22 muertos de Villa el Salvador. Me pregunto, ¿será esto ético? ¿Será esto correcto? Es decir, ¿el periodista no tiene que encontrar la verdad y no dedicarse a lavarle la cara a las autoridades que, obviamente, están metidas hasta el cuello en esta tragedia?”.

En esta misma línea, el periodista de Latina agregó que tras la asesoría a Osinergmin y la posterior entrevista a Daniel Schmerler, el mismo presidente de la República, Martín Vizcarra, visitó al día siguiente las instalaciones de La República para concederle una entrevista a este medio, siendo la persona encargada de hacer las preguntas el mismo Augusto Álvarez Rodrich.

Recordemos que, en el 2017 se hizo público un contrato de donación entre el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Odebrecht, hoy seriamente cuestionada en el Perú por actos de corrupción. En este se reveló que la empresa brasileña acordaba entregar hasta un importe máximo de US$ 259,000 al IPYS, cuyo director ejecutivo es el periodista Ricardo Uceda y su presidente Augusto Álvarez Rodrich. IPYS confirmó que mantuvieron un convenio con Odebrecht entre el 2014 y 2015, periodo en el que aportó este monto para organizar los premios nacionales de periodismo en esos años.