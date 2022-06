En la última edición de Exitosa te Escucha, el ministro de Justicia, Félix Chero, se sumó a los cuestionamientos contra la presidenta Maricarmen Alva, en los que da a entender que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas en caso se diera la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo.

“No podemos minimizar actos que persiguen la finalidad, no solo de vacar al presidente, sino de desestabilizar al país. Esto se agrava cuando se involucra a la Fuerzas Armadas. Estas cumplen un rol constitucional, no son deliberantes y están sometidas al poder constituyente”, señaló Chero.

Además, el titular del sector Justicia cuestionó la respuesta de Alva Prieto, quien aseguró que los audios habían sido conseguidos de “manera ilegal”. Incluso, Chero Medina enfatizó en que estos actos tenían que investigarse.

“No podemos realizar ese tipo de declaraciones, aunque se diga que esos audios fueron ‘chuponeados’. No estamos hablando de la forma, sino del fondo. El fondo es que siempre hubo un plan sistemático de algunos actores políticos de algún sector del Congreso para vacar al presidente y desestabilizar el sistema democrático. Esos actos tienen que ser investigados”, precisó.

ALVA SEÑALA QUE DENUNCIARÁ A RESPONSABLES

La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva (Acción Popular), anunció que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Publico contra quienes resulten responsables por la difusión de dos audios suyos en los últimos días, lo cual constituye en el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica.

“Quiero expresar mi rechazo y condena a estas prácticas ilegales que tienen la intención de perjudicar mi gestión, mi imagen política, pero también la imagen del Congreso de la República”, indicó Alva Prieto al tiempo de asegurar que sus acciones siempre están y estarán enmarcadas dentro de la Constitución y el Reglamento del Parlamento.

