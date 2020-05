ASPEFAR sobre alza de precios de los medicamentos: “El problema no está en las farmacias, está en el monopolio”

La Dra. Quimica Farmacéutica Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias (ASPEFAR), dialogó esta mañana con Karina Novoa a través de Exitosa y se pronunció sobre la decisión del Ejecutivo de incluir medicinas para el tratamiento contra el covid-19 en la lista de medicamentos genéricos.

“Desde el año pasado, estamos obligados a tener en los puestos de venta el paracetamol y la azitromicina, que son dos productos básicos en este tratamiento del covid-19. Esto se hizo para que haya un mejor acceso de la población a los medicamentos”, señaló.

Sin embargo, Jiménez indicó que esta disposición no tiene efecto pues asegura que el problema no está en las boticas y farmacias, sino en el monopolio que compra todos los medicamentos de laboratorio y deja desabastecido a las 15 mil farmacias y boticas que existen a nivel nacional.

“En el caso de los genéricos, lo guardan, los esconden, los especulan. Mientras un genérico está a un S/ 1.20, ellos venden sus productos de marca a S/ 20 soles. Hay un tema terrible que el Estado debe corregir. Pretenden obligar nuevamente (a incluir los genéricos) pero eso ya está”, manifestó.

La presidenta de ASPEFAR indicó que se sienten impotentes pues han recibido reclamos de la comunida de médicos en Iquitos, Piura, Cuzco, etc. “Nos llaman desesperados porque sus pacientes no encuentran medicamentos, Nos piden que atendamos sus recetas y ni siquiera nos creen que no tenemos el medicamento”