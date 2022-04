Asociación Peruana de Avicultura elevaría precio del pollo tras ley que exonera del IGV a alimentos

En entrevista con Exitosa, el director de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), Pedro José de Zavala, alertó que la ley que exonera del IGV a los productos de la canasta básica familiar no reduciría los precios de productos como el pollo y el huevo, sino que, al contrario, podría aumentar su costo.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, Zavala explicó que la norma no contempla la devolución del IGV que se paga en los insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios usados en la producción, por lo que podrían elevar el precio del pollo para compensar los costos de producción.

“Es rescatable que el Congreso y el Ejecutivo estén procurando buscar la manera de bajar los precios de los productos de primera necesidad; sin embargo, la ley, que se ha aprobado ayer, no va a generar un efecto muy importante”, alertó.

“Lo que ha logrado esta ley es quitar el IGV al pollo (congelado) que se vende en Wong o en un restaurante, pero no el pollo (vivo) que se vende en las paraditas a mayor cantidad”, acotó.

El director de la APA lamentó que el Ejecutivo y el Legislativo no hayan contemplado los criterios de los gremios de producción antes de poner en agenda la citada norma. Acotó que ahora se ha generado una expectativa de disminución de precios que no podrá darse si es que no se regulan ciertos criterios en la reglamentación de la ley.

“Aún no está clara la reglamentación, pero como está escrita la ley se ve que no va a generar ningún beneficio”, precisó.

Tras sugerir que el maíz, principal alimento de las aves, se incluya en un fondo de estabilización, Zavala dijo esperar una reunión con el MEF para incluir al pollo vivo dentro de los caracteres de la regla. De no concretarse ese pedido, alertó que al gremio no le queda más opción que subir los precios “para sobrevivir”.

