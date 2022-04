Asociación Nacional de Mujeres del Vaso de Leche acusa a Patricia Chirinos de utilizarlas políticamente

Atención. Este viernes, la representante de la Asociación Nacional de Mujeres del Vaso de Leche, Silvia Pareja, acusó a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, de utilizar políticamente a las madres que hicieron la protesta este último jueves, en los exteriores del Congreso, para derogar una ley que considera no las afecta en la realidad.

En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Pareja rechazó que se haya convocado a las madres de familia a la marcha que se realizó ayer en Lima, ya que el Decreto Supremos 004-2022 del MIDAGRI “no afecta en lo absoluto” a los programas del Vaso de Leche.

“No nos afecta en lo absoluto, es un decreto supremo que ataña a los ganaderos y a la empresa Gloria. Ellos que se entiendan, a nosotros no nos afecta no nos va a dejar de dar leche. Usted yo y muchos peruanos hemos crecido consumiendo leche fresca y acá estamos inteligentes dando nuestra voz, eso no nos afecta porque es un tema de que simplemente Gloria si quiere llamarle a su leche evaporada pues que evaporice la leche”, manifestó.

En esa línea, Pareja señaló que no aprobará una marcha en la que se saque a las madres de familia integrantes de este programa, “con engaños y medio de una pandemia”, porque según ella, la marcha se habría convertido en una medida de respaldo hacia la empresa Gloria con el conflicto que tiene con los ganaderos en la denominación de “leche evaporada”.

“Eso está claro. Esta lucha ha sido para que deroguen un decreto supremo (004-2022) que a nosotros no nos afecta. Sinceramente no nos afecta, no es un pleito nuestro. La señora Pilar Brito (líder de Vaso de Leche de Lima y Callao) debe hacer una marcha para que el programa Vaso de Leche de complementario, pase a nutricional y se anule el tema de la segunda prioridad”, expresó.

Pareja aseguró que lo que da actualmente no está nutriendo lo suficientemente a los niños, y por ello, indica que se debe luchar para que el programa pase a ser nutricional y se aumente el presupuesto.

“Me extraña que ayer sale una marcha y la señora Patricia Chirinos, no sabía que era tan capaz y tan inteligente que a los cinco o diez minutos presentó el proyecto de ley ya elaborado. No vamos a probar que a las madres se les haría una marca con engaños y con amenazas de que si no salían a la marcha, tendrían sus multas o se les quitaba sus recursos”, puntualizó.

PROYECTO DE LEY

Decreto Supremo N.º 004-2022 emitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el cual establece que la industria láctea tendrá que elaborar la leche evaporada con leche fresca, ante la prohibición de elaborarla con leche en polvo, la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una iniciativa para dejar sin efecto la norma que modificó al Reglamento de la Leche (Decreto Supremo N.º 007-2017).

La iniciativa 1902/2021-CR, presentada por la congresista de Avanza País, ante la Comisión Agraria, argumenta que la norma publicada el último 7 de abril “degrada el nivel de la leche, al hacerla más aguada y que por ello, no aportaría los nutrientes necesarios para el consumidor”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ:



