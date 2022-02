Asociación de Restaurantes Chinos advierte incremento de casi 85% en precios de insumos para chifas

En entrevista con Exitosa, el vocero de la Asociación de Restaurantes Chinos en el Perú, Andrés de los Ríos, advirtió este sábado que los precios de productos e insumos para los chifas han subido en casi 85%.





“[El precio de los productos e insumos] han subido en casi 85%. Es más, eso mata el costo, la ganancia y todo. Detrás de un plato de comida no solo está el hecho de hacerlo, sino también está el tema del personal“, declaró en nuestro medio.





“En Lima, hay como tres mil chifas, hay gente que sale a hacer chaufa. Los chauferos son los cocineros más pedidos y ahora han empezado a generar otras opciones como el chifa con el pollo a la brasa. Pero vamos al hecho de que no puede morir el chifa, no puede morir la única propuesta gastronómica en el mundo. No existen dos países en el mundo que se hayan unido y el chifa es una sola”, agregó.

El representante del gremio indicó que esta alza se produce principalmente por la crisis de los contenedores, que afecta directamente a la importación de la salsa mensi y hoisin, aceite de ajonjolí, entre otros productos utilizados por los restaurantes chinos.

“Todo esto de la importación de una u otra manera fluctúa y es más, también está el tema del transporte, que se ha elevado de manera importante. No solamente hay que esperar 40 días para traer los productos, sino ver en qué container se pueden traer. Es bastante problemático […]. Estamos sobreviviendo, sacar cuentas en estos momentos significa tener cerrar”, enfatizó.

A esto se suma, añadió, la afectación al rubro a causa de la crisis económica. “Todos los restaurantes chinos son empresas familiares, han tenido demasiados problemas con la pandemia y ahora con el aforo“, contó.

“[El negocio] va a ir cayendo poco a poco. Al iniciarse con todas las normas que se dieron, ya ellos tenían 120 mil soles de deudas, porque en la pandemia le siguieron cobrando luz y agua“, comentó.

Sobre el boom gastronómico

En esa línea, Andrés de los Ríos lamentó que se hable mucho del boom gastronómico en el Perú sin incluir al chifa. “Estamos viendo morir a la fusión del chifa”, anotó.

“Todo lo que significa chifa nació de los restaurantes chinos en el Perú y que luego, por el tema de la necesidad empezaron a adecuarse y llevar esos platos con técnicas chinas, se han ‘peruanizado’ en algunos ingredientes pero definitivamente la mayoría de ellos siguen teniendo un origen chino“, puntualizó en Exitosa.

