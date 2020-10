Así destacó Gianluca Lapadula su convocatoria a la selección peruana

Este último viernes, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca Nardi, acabó con los rumores y decidió convocar al delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula Vargas, para los partidos de Perú ante Chile y Argentina por las Clasificatorias Sudamericanas para el mundial Qatar 2022.







Si bien, Lapadula no ha brindado declaraciones sobre su nuevo llamado, sí decidió utilizar sus redes sociales para destacar su convocatoria a la selección peruana. Cabe precisar que aún la RENIEC no ha emitido el DNI del ariete 30 años, pero se espera que en las próximas horas el trámite se pueda resolver.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lapadula Vargas compartió la imagen en donde la Federación Peruana de Fútbol anuncia de manera oficial su llamado a la selección mayor.





Si bien el anuncio del llamado de Lapadula entusiasmó a muchos hinchas, los más entusiastas y emocionados fueron los familiares del delantero de 30 años, quienes desde Chorrillos celebraron la noticia. Ellos tuvieron el gesto de recibir las cámaras de Exitosa y contarnos cómo fue que vivieron el anuncio de Ricardo Gareca.

Julio Higinio Vargas, tío abuelo del ariete del Benevento precisó: “Qué puedo decirte. Nos sentimos contentos por la convocatoria. Hasta el último se pensó que no lo iban convocarlo. Como su tío, estoy contento por su llamado. Gianluca es ‘macho’ en el campo de juego, he visto varios de sus partidos y se ve que no se corre. Estamos súper orgullosos, como no estarlo si tenemos un miembro de la familia en la selección”.

