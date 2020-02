Asesinato de pequeña Fátima no fue por dinero

El secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó este jueves que el feminicidio de la niña Fátima, de 7 años, “no fue por dinero”.

“El móvil se sabe que no fue por dinero, pero no se va a dar más datos, no se hablará más por morbo”, dijo García en una conferencia conjunta con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Los funcionarios confirmaron la detención, la noche de este miércoles, de Gladis Giovana ‘N’ y Mario Alberto ‘N’, principales sospechosos del secuestro y asesinato de Fátima.

Los sospechosos fueron detenidos en la localidad La Palma, municipio de Isidro de Fabela, en el estado de México, luego que se lograra ubicar el domicilio donde se encontraban, gracias a las labores de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Ciudad de México, autoridades del estado de México y la Guardia Nacional.

García precisó que, además, fue clave “una denuncia ciudadana”, que ingresó a la Fiscalía de Ciudad de México. “El personal de campo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se entrevistó con la persona que hizo la denuncia y confirmó una vez más el domicilio”, precisó.