Aseguran que se presentará proyecto de ley en el Congreso para compra de deudas

La larga espera de miles de familias peruanas, agobiadas por la crisis económica y la imposibilidad de pagar sus deudas con las instituciones financieras, podría estar cerca de acabar: la congresista Margot Palacios, de la bancada de Perú Libre (PL), decidió “tomar el toro por las astas” para presentar un proyecto de ley, precisamente, de compra de deuda bancaria.





Así lo dio a conocer ayer Tino Santander, titular de la Asociación de Familias para una Banca Solidaria, quien destacó la valentía de la parlamentaria de PL para enfrentarse a los grupos de poder en beneficio de miles de compatriotas.

También puedes leer: Lesly Lazo: Como varón, Bellido debería disculparse con Patricia Chirinos





“Esa es la gran noticia que hemos tenido. Y queremos agradecerle a la congresista Palacios. Nos ha escuchado, se ha percatado de los abusos que cometen los bancos con tantas familias peruanas, que no pueden pagar sus deudas no porque no quieran, sino porque no pueden. Ella presentará en estos días el proyecto de ley de compra de deuda”, sostuvo Santander.

El dirigente explicó que dicho proyecto establecerá que sea el Banco de la Nación el que asuma la compra de esas deudas y que, luego, se acceda al pago a interés cero y con plazos a favor de la gente.

También puedes leer: Partido Morado apeló ante el JNE resolución que canceló su inscripción

“Palacios es quien va a defender a a los cerca de nueve millones de peruanos que hoy sufren los embates de la crisis y el abuso extremo de los bancos”, agregó.