Ascensor de fábrica mata a empleado y deja grave a otro

Por: Giancarlo Andía

A menos de una semana de la tragedia en McDonald’s, siguen las muertes dentro de los centros laborales. Esta vez un padre de familia venezolano perdió la vida luego que el ascensor de la fábrica donde trabajaba se viniera abajo en San Juan de Lurigancho. Otro trabajador de nacionalidad peruana resultó herido en el accidente.

Los hechos ocurren la tarde del jueves en las instalaciones de Consorcio Textil Vianny S.A.C., ubicado en la cuadra 1 de la avenida Canto Bello. Subidos en el ascensor, en el cuarto piso del inmueble, estaban el venezolano José Antonio Torres Navarro de 31 años y el peruano Leider Castillo Fernández de 21.

“Mi tío se paró entre el piso del ascensor y la fábrica. Estaban cargando unas telas. Su compañero estaba adentro. Entonces, nos dicen que el ascensor se descuelga hasta el primer piso y José Antonio termina con las piernas mutiladas”, relató acongojado Wilber, sobrino de la víctima. El obrero murió al instante.

Hasta el lugar del accidente llegó también su pareja, que tiene siete meses de embarazo. La mujer no pudo aguantar el llanto al enterarse del triste final del padre de su hijo nonato. Torres llegó hace dos años al país y desde hace uno trabajaba en la fábrica. Según sus deudos, la empresa nunca les avisó de lo sucedido.

“Recién a las 9 p.m. uno de sus compañeros nos llama. Nadie nos ha contactado de la empresa. Parece que no existen para ellos, queremos saber qué hacía él cargando bultos cuando fue contratado como costurero”, exclamaron desde los exteriores de la fábrica.

La situación de Lider Castillo, el obrero que sobrevivió, no es la mejor: sufrió lesiones en la cabeza y cadera a causa de la caída. Si bien fue trasladado al hospital de Canto Grande, sus parientes piden que sea derivado a otro nosocomio. “Trabaja siete años ahí. No tenía seguro, recién le activaron uno tras el accidente. La empresa no asume”, señalan.

Demandaron que las autoridades tomen cartas en el asunto. Por su parte, la municipalidad distrital clausuró de manera temporal el local.