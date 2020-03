Artistas piden a Trump apoyo financiero ante crisis

Ante la crisis desatada por el Covid-19, varios artistas de la escena musical de Estados Unidos, afectados por las cancelaciones de sus eventos, han pedido al presidente Donald Trump, y al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, apoyo financiero. Gwen Stefani, Stevie Nicks, Lizzo, Jonh Mayer, Maren Morris, Lionel Richie, Mark Ronson, Sheryl Crow y Tim McGraw, entre otros, han firmado una carta de la Coalición de Artistas Musicales, en la que solicitan apoyo, ya que ante la cancelación de programación de giras, se ha visto afectado su principal ingreso.

La industria de la música se enfrenta a una amenaza sin precedentes: el negocio de las giras, tal como lo conocemos, ha desaparecido sin previo aviso y sin una red de seguridad para cientos de miles de personas. La Music Artists Coalition (MAC), cree que las personas afectadas en la industria de la música son uno de los grupos que más necesitan ayuda del gobierno”, así lo dio a conocer la revista Rolling Stone.

Terrible impacto económico Como medida de precaución y sanidad se cancelaron festivales masivos para evitar contagios. Han expresado que no sólo se ven afectados los artistas, sino también quienes ayudan a la producción de los festivales y quienes los transportan. En la misiva, advierten que “el negocio de conciertos tiene un impacto tan drástico y negativo como las aerolíneas y las industrias hoteleras. Los hombres y mujeres que trabajan para llevar música en vivo a los fanáticos no pueden trabajar desde casa y no tienen ingresos alternativos para mantenerse a sí mismos y sus familias”.