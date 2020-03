Artistas cantan “Happy birthday, Mr. President” a Martín Vizcarra

La ciudadanía viene expresando su apoyo a la manera cómo el presidente Martín Vizcarra viene comandando la lucha contra la pandemia del coronavirus en nuestro país, por eso el cumpleaños del mandatario fue ocasión para que muchos peruanos le hagan llegar, desde las redes, sus saludos por su día.

La farándula no podía ser la excepción de estas manifestaciones de reconocimiento a Vizcarra. La cantante Daniela Darcourt y la actriz Mayella Lloclla se sumaron a los admiradores del presidente y, como hiciera Marilyn Monroe para el presidente John F. Kennedy en 1962, le cantaron el popular tema en inglés.

En una breve grabación, la salsera dijo: “Happy birthday to you, happy birthday, Mister President. (…) A lo Marilyn Monroe. No, mentira, el presidente va a ver este video. Señor presidente, feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que está haciendo”.

Lloclla, además de cantar, escribió: “Feliz cumpleaños Mr President@MartinVizcarraC Pastel de cumpleaños le deseo mucha sabiduría, y amor de quienes lo rodean, porque trabajo lo tiene y mucho, pero deseo de todo corazón rojo que nunca decaiga, y felicidades porque mañana cumple 2 años de presidente del Perú Bandera de Perú todo el país está con usted”.