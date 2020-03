Articulo de diario chileno destacó la “cátedra a nivel regional” de Perú frente al COVID-19

¡Nos aplauden! Según Carlos Escaffi, en su columna en el diario chileno La Tercera, el Perú ha dado cátedra a nivel regional por el liderazgo de su administración y el compromiso de todos los peruanos, en la lucha contra la pandemia covid-19 que azota el mundo.

Las medidas que ha tomado el gobierno de Vizcarra para frenar el avance del coronavirus en territorio nacional ha privilegiado a la gente y dejado en segunda línea la economía, asegura Escaffi.

“Bien por el liderazgo de la actual administración, bien por sus fuerzas armadas y de orden, y, por cierto, muy bien por el compromiso de la mayoría de los peruanos”, comentó.

Recalcó la fortaleza fiscal de Perú para atender la emergencia: la asignación de US$ 680 millones , en adición a los US$ 85 millones a las pequeñas y medianas empresas y el subsidio otorgado a la seguridad social en salud de cerca de US$ 57 millones.

Finalmente, el diplomático destacó que casi el 90% de peruanos está de acuerdo que el estado de emergencia ayuda a mitigar la propagación del coronavirus.

Hasta el cierre de esta edición, Perú cuenta con 11 fallecidos y más de 500 casos en una población de más de 32 millones, balance muy por debajo si se compara con Chile, que posee 18 millones de habitantes.