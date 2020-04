Aron Espinoza: Testimonio de un congresista en cuarentena contagiado por covid-19

Aron Espinoza, congresista por Podemos Perú, dialogó con Cecilia García en Exitosa TV y dio su testimonio después de haber dado positivo a la prueba de covid-19. Cabe recordar que hace cuatro días se reportó un sexto congresista infectado dentro del partido liderado por Daniel Urresti, registrándose hasta el momento 10 parlamentarios infectados en total en el hemiciclo.

Espinoza contó como fue estar con el virus dentro de su organismo desde el primer día. “El día viernes comencé con los síntomas: fiebre alta, tos, malestar de cuerpo como si me hubieran atropellado, pérdida del gusto a las comidas. Por cuatro días estuve así”, comentó. El parlamentario indicó que había dado falso negativo hasta en tres oportunidades.

“El día lunes, a las 3 de la tarde, me hice la última prueba rápida y me salió negativo. Ya no tenía fiebre, ya no tenía tos, solo carraspera y algún pequeño malestar. A las 4 de la tarde (de ese mismo día) me entregaron del hisopado, que daba positivo. Por tranquilidad y por mi familia, preferí aislarme”, dijo.

El congresista contó que envió a las personas que trabajan con él a realizarse el descarte del covid-19. “Yo asumí el costo de las 4 personas que, gracias a dios, salieron negativos. sin embargo, el día martes decidí hacerlo público”, dijo. Recalcó que al octavo día, el sabor de las comidas se pierde a tal punto de no poder identificar entre dulce y agrio.

Sin embargo, confirmó que ya se encuentra sano y totalmente recuperado de la enfermedad.”Estoy totalmente restablecido pero por prevención, sigo totalmente aislado”, aseguró y exigió a población no discriminar a infectados por covid-19, después de que él sufriera una serie de actos discriminatorios de parte de sus vecinos por haber contraído el virus.

