La agrupación de cumbia más celebrada y aplaudida en todo el país, desde 1,972, Armonía 10, también dirá presente este sábado, 4 de junio, en la gran fiesta para celebrar el 13 aniversario de Radio Karibeña, en la Explanada de Plaza Norte, y lo hará para dar un concierto que marcará época, al lado de los más consagrados del ritmo cumbiambero en el Perú.

Pero la magia norteña de Armonía 10 no será la única para disfrutar este sabado en Plaza Norte, en la gran fiesta de Radio Karibeña, porque además estarán Los 5 de Oro, Bryan Arámbulo, Tony Rosado, Caribeños de Guadalupe, Deyvis Orosco, Marisol y Papillón.

Todos ellos se han comprometido a ofrecer lo mejor de su repertorio en lo que será un espectáculo inolvidable que, además, debe significar la reactivación de la cumbia peruana.

Armonia 10 cantará sus temas más sonados, como Dios mío haz que me enamore, El Cervecero, Lágrima por Lágrima, No me vuelvo a enamorar, Siempre pierdo en el amor, entre otros que siempre hacen la delicia de la gente.