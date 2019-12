Tras conocerse la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima Norte de declarar nula la sentencia por el delito de violación sexual en contra de Adriano Poza Arias, Arlette Contreras, afirmó que “ya no me queda esperanza en el sistema de justicia peruano”.

Ya no me queda esperanza en el sistema de justicia peruano. No solo me ha fallado a mí, sino a las miles de mujeres peruanas. Llevo 5 años luchando por justicia con todas mis fuerzas y los operadores judiciales no están en la capacidad de brindar justicia a las mujeres en el Perú pic.twitter.com/zXzxx0Tn9s

