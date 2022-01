Argentina suma en un solo día 102 mil contagios de Covid-19 por tercera ola

Buenos Aires. Cuando parecía que el número de contagios decrecía a un promedio de 65 mil contagios diarios, ayer las autoridades sanitarias argentinas alertaron que otra vez los nuevos casos de Covid-19 se situaron por encima de los 102 mil infectados.





Argentina sumó otros ayer 102,458 nuevos casos de la Covid- 19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 7’197,323, mientras que los fallecimientos se elevaron a 118,231 tras ser informadas 191 muertes en las últimas 24 horas.

El índice de positividad reportado en esta jornada para el conjunto de Argentina fue del 42.2 %, ya que se hicieron 242,247 pruebas en todo el territorio nacional.

Aunque el porcentaje está disminuyendo, sigue ampliamente por encima del 10 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).





De acuerdo con las cifras oficiales, hay 6.1 millones de personas que se contagiaron y que ya han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de la Covid-19 que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos fue este lunes de 2,099, en crecimiento en las últimas semanas pero por debajo del pico máximo de 7,969 del pasado 14 de junio.

El porcentaje de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 43,2 % a nivel nacional y del 42,9 % si solo se considera Buenos Aires y su periferia.

En octubre pasado el Gobierno de Argentina flexibilizó la mayoría de las restricciones sanitarias vigentes hasta entonces, incluyendo la apertura total de las fronteras. Sin embargo, los casos comenzaron a ascender nuevamente desde noviembre y con un ritmo vertiginoso en las últimas semanas.

Chile, más contagios

Chile alcanzó un nuevo récord de casos diarios en toda la pandemia con 9,284 contagios, además de 21 decesos en 24 horas, debido al avance de la variante Ómicron. “Este récord no se refleja en el número de fallecidos, pero si no nos cuidamos nada nos asegura que no sucederá”, advierten.

