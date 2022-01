La gestión de la gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire designó como nuevo subgerente regional de Transportes al economista Manuel Huamanvilca Huarca, quien según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es un recurrente infractor de las normas de tránsito.





El pasado miércoles 19 de enero, el gerente regional del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Jorge Luis Suclla Medina emitió la resolución N° 011–2022 mediante la cual designó a Huamanvilca en el referido cargo de confianza en la Gerencia Regional de Transportes en lugar de Hugo Herrera Quispe.

Así, según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) el nuevo subgerente tiene entre sus funciones designar a los evaluadores para la toma de exámenes de reglas de tránsito y manejo para la obtención de las licencias de conducir; además de difundir y fomentar la normatividad sobre seguridad vial, entre otros.





◼ Antecedentes

Sin embargo, Huamanvilca no sería el funcionario más idóneo para estas labores puesto que entre sus antecedentes se registra el haber sido detenido por efectivos policiales mientras conducía su vehículo en estado de ebriedad el 5 de marzo del 2017 en el cruce de la avenida Lima con Jesús, en Mariano Melgar.

Los policías lo interceptaron en un operativo de alcoholemia y lo condujeron a la comisaría de la zona, se le impuso una papeleta equivalente a una multa de S/ 2.075 y la inhabilitación para manejar por 3 años.

No obstante, en ese entonces Huamanvilca Huarca se desempeñaba como gerente de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y recurrió al área de Fiscalización Administrativa para que le anulen la papeleta, aduciendo error en asuntos de forma como que estuvo mal llenada y que no se consignaba el nombre del policía, la fecha y hora de intervención.

Sin embargo, esa experiencia no le sirvió para corregir su actitud, puesto que en adelante siguió infringiendo las normas de tránsito como consta en el sistema del récord de conductor del MTC donde a la fecha acumula cinco nuevas papeletas.

En su haber tiene papeletas por la falta G28 por no llevar puesto cinturón de seguridad (2018), por estacionar en un lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros (2020), y otras tres en el 2021 por utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria.

El ex subgerente del sector, Hugo Herrera consideró que el nuevo funcionario no tendría autoridad moral para ejercer el cargo, puesto que se requiere tener coherencia entre las funciones que debe desempeñar y su conducta personal.

