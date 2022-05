Arequipa: Tramitadores falsifican firmas y sellos para estafar con la venta de terrenos

El subgerente de Asentamientos Humanos de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Herbert Begazo Villegas alertó que personas inescrupulosas estarían falsificando firmas, sellos, y hasta recibos de la comuna provincial para estafar a las personas que buscan formalizar la posesión de sus terrenos.

El funcionario municipal detalló que la mañana de ayer se conoció el caso de un poblador del sector 8 de la Asociación Parque Industrial Porvenir Arequipa (Apipa) de Cerro Colorado que le aseguró haber realizado todos los trámites de formalización en la comuna provincial cuando en realidad no lo había hecho.

El poblador afectado buscaba realizar la compra de un terreno que está bajo la administración de la Municipalidad de Arequipa.

“Este falso tramitador pedía dinero para supuestamente hacer sus gestiones en la municipalidad y entregaba a su cliente algunos documentos con sellos y firmas falsas, además de recibos por pagos con números que no figuran en nuestro sistema”, dijo Begazo.

Y es que algunas de las firmas y sellos falsificados pertenecían precisamente al funcionario encargado del área de Asentamientos Humanos, quien afirmó categóricamente que no había visto ningún trámite al respecto en su oficina.

En los recibos falsificados se encontraron pagos por S/ 24 mil y S/ 150 mil por conceptos de compra del predio.

El funcionario indicó que, tras haber tomado contacto con la persona afectada, su despacho elaboraría un informe detallado para elevarlo a la Procuraduría a fin denunciar la falsificación de documentos.

En tanto que, al afectado se le exhortó realizar por su parte la denuncia por estafa.

El funcionario no descartó que tras este caso existan otros más o con más personas involucradas por lo cual exhortó a los ciudadanos o dirigentes de asociaciones que buscan la formalización no dejarse sorprender con supuestos tramitadores.

“Podría haber muchos más casos de estos, esperamos que este se difunda y seguramente aparecerán más denuncias”, concluyó Begazo.