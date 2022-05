Arequipa: Trabajadores botan a gritos a congresista Agüero por decir que sueldo no le alcanza

Los integrantes de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) echaron a gritos a la congresista de la República, María Agüero Gutiérrez de una actividad por el Día Internacional de los Trabajadores.

El hecho ocurrió la mañana de ayer, cuando la parlamentaria se disponía a participar en una reunión de los gremios de trabajadores de la ciudad en el local de la FDTA con ocasión del Día del Trabajador.

También puedes leer: Candia asegura que Arequipa tiene el pasaje mas barato del mundo

No obstante, antes de iniciar el evento, distintos agremiados se percataron de la presencia de Agüero y empezaron a gritar: “Qué se vaya la congresista”, “Fuera de acá”, “Traidora del pueblo”, “No regrese nunca más”, entre otras frases.

Ante los gritos incesantes y aconsejada por sus acompañantes, la parlamentaria tuvo que levantarse del asiento que ocupaba para retirarse del lugar.

Los trabajadores echaron a Gutiérrez porque dijeron haberse sentido ofendidos con las declaraciones que ella dio en dos oportunidades en las que dijo que su sueldo mensual de congresista (S/ 15.600) no le alcanzaba para sostener su nivel de vida en Lima o criticando los descuentos que le hacían.

“Decir que no le alcanza el sueldo es ponerse de espaldas a la realidad, por lo tanto, ha merecido el rechazo de todos los trabajadores. Son expresiones que traen consecuencias, ella se lo ha buscado”, dijo Hamer Villena, secretario del Sutep, quien presenció el incidente.

Cabe señalar que durante la marcha que realizaron los trabajadores en la Plaza de Armas también rechazaron la presencia de Jaime Quito, a quien acusaron de apoyar a una facción divisionistas de la FDTA.

MÁS EN EXITOSA