El personal de confianza de la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, denominado como ‘Los Minions’ continúan haciendo de las suyas en el interior de la entidad regional, alardeando de su poder y hostigando laboralmente a los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) hasta el punto de hacerlos renunciar.

Es el caso de la abogada X.C.V., extrabajadora de la Subgerencia de Formulación de Proyectos del GRA, que el pasado 30 de marzo presentó su carta de renuncia a la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez denunciando que el motivo de su salida era por el hostigamiento laboral de parte de Crhistoph Estrada y Renato Quiroz, dos de las personas identificadas como Los Minions, círculo de confianza de la autoridad.

◼ Renuncia

En su carta de renuncia la exservidora refiere textualmente: “Desde finales del mes de enero he venido recibiendo una serie de hostigamientos laborales de parte de los señores Renato Quiroz y Crhistoph Estrada, con calificativos que amedrentan mi estado físico y salud emocional”.

Enseguida refirió que Quiroz y Estrada le han proferido en todo este tiempo frases como: “Sé que se te acabaron los padrinos y madrinas, aquí trabajas más de las horas y si quieres nomás, sino chau. No eres de la gestión por tanto se te baja el sueldo y debes producir más y más. Estas bajo observación, justifica tu sueldo”.

En la misiva, la extrabajadora señala que estas frases de hostilidad se presentaron en la propia oficina de Formulación de Proyectos y alrededor del GRA, y que incluso le hacían llamadas fuera del horario laboral.

Es preciso indicar que la carta renuncia con todas estas revelaciones fueron presentadas formalmente en la mesa de partes de la sede regional con la plena identificación de la servidora agraviada.

La agraviada ingresó a laborar a la entidad el 10 de octubre del 2021 y antes había trabajado durante aproximadamente 10 años, sin tener quejas respecto a su trabajo en entidades como Sunarp, Indecopi, Superintendencia de Migraciones, Gobierno Regional del Callao , Contraloría, entre otros.

Exitosa se comunicó con Estrada, quien negó haber tenido frases agraviantes con la abogada, pero le pidió disculpas “a nombre de la gestión” por si hubo algún mal entendido. Sin embargo, dijo que no podía responder respecto al trato que haya tenido Renato Quiroz con la servidora.

Estrada ingresó a laborar a la entidad como asistente en la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión.

