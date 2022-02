La intendencia regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización laboral (Sunafil) impuso en los últimos 3 meses más de 356 mil soles de multa a un total de 8 entidades públicas de la región, entre ellas el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Empresa Municipal de Eventos Culturales S.A. (Emecsa) y cinco municipios distritales por cometer infracciones a los derechos laborales de sus trabajadores.





También puedes leer: La gobernadora da marcha atrás en pedido de emergencia para Arequipa

Entre las entidades sancionadas se encuentran el GRA (S/ 18.900), Autodema (S/ 118.615), Emecsa (S/ 56.287), Municipalidad de Hunter (S/ 78.776), Municipalidad de Mariano Melgar (S/ 62.370), Municipalidad de Uchumayo (S/ 31.394), Municipalidad de Tiabaya (S/18.060) y Municipio de Yanahuara (S/ 4.158).





◼ Casos

La multa más onerosa es la de Autodema por no renovar el contrato de trabajo de la extrabajadora Grace Zevallos Salazar por su condición de madre gestante, pese a que no culminó el servicio para el cual fue contratada como encargada de trámite documentario.

La Sunafil argumentó que el “despido de una trabajadora por razón de su embarazo constituye una discriminación directa basada en el sexo, yendo contra el derecho a la igualdad de oportunidades y trato para las trabajadoras”.

La segunda multa más abultada es la del municipio de Hunter porque no acreditó el pago íntegro y oportuno de las remuneraciones y gratificaciones (Fiestas Patrias y Navidad) de 42 trabajadores, entre los años 2018 y 2019.

Similar es el caso de Emecsa, que es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) donde no se cumplió con el pago a 11 trabajadores.

Otro caso que también llama la atención, es la sanción a la Municipalidad de Mariano Melgar por el accidente que sufrió la trabajadora de Limpieza Pública, Esperanza Cabana Ticona (36) en octubre del 2019 cuando una compactadora le aplastó el brazo contra un poste de cemento.

El vehículo estaba deteriorado y no contaba con alarma de retroceso que pudiera alertar a la trabajadora que además realizaba turnos acumulativos sin el respectivo descanso.

Es preciso indicar que las resoluciones de sanción con multa ya han sido vistas en segunda instancia.

MÁS EN EXITOSA