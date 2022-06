Arequipa: Sacrifican ganado porque ya no les resulta rentable por crisis alimentaria

Ante la advertencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la crisis alimentaria en diversos países, los agricultores y ganaderos de la región de Arequipa se muestran preocupados por dicha situación y el incremento de precios de los fertilizantes.

Ante las cámaras de Exitosa, informaron que tuvieron que sacrificar a sus ganados debido a que ya no les resulta “rentable su crianza”. Cabe señalar que, en el camal Don Goyo, ubicado en el distrito de Cerro Colorado, se han sacrificado a 400 reses durante la semana y en el camal metropolitano de Arequipa a un promedio de 800 reses.

De acuerdo a la información obtenida por Exitosa, esta situación se da luego de que el presidente de la Asociación Nacional Ganaderos Lecheros en Arequipa, Gianni Simoni Rosas, informara que la crisis que afronta el país podría continuar hasta septiembre del presente año. Asimismo, se conoce que hasta el momento se estarían sacrificando un total de 55 mil ganados en la región.

Asimismo, los ganaderos informaron que no podrían mantener a las vacas lecheras, debido a que no cuentan con los suficientes recursos económicos. En esa línea, indicaron que las empresas que le compran la leche no incrementan su pago y que ello también les dificulta la crianza del ganado.

Cabe señalar que, el pasado 24 de mayo, la ONU anunció que se registraría una crisis alimentaria en diferentes países debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Millones de personas podrían verse empujadas a la pobreza y la inseguridad alimentaria si continúa el conflicto en Ucrania”, declaró Lola Castro, directora para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), con sede regional en Panamá.

