El médico Gustavo Rondón Fudinaga confirmó que será precandidato al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) pese a que actualmente viene siendo investigado por presuntamente recibir dinero de la organización criminal denominada ‘Los Embaucadores del Sur’, la misma que se apropió ilegalmente de los ahorros de los socios de la cooperativa de ahorro y crédito PrestaPerú.

Como se recuerda, el último lunes 21 de marzo, Exitosa reveló que los exparlamentarios Gustavo Rondón Fudinaga y Juan Carlos Eguren no solo se encuentran como testigos en el caso de la referida organización criminal como se hizo creer inicialmente, sino que ambos junto a sus familiares tienen la condición de investigados.

Muy a pesar de ello, Rondón Fudinaga no ha renunciado a sus ambiciones políticas, y en la víspera manifestó que será precandidato para el cargo de gobernador regional por el movimiento político Juntos por el Desarrollo de Arequipa.

“Nos encontramos debidamente afiliados y somos precandidatos al Gobierno Regional. Se nos ha involucrado a este caso injustamente y tenemos derecho a la presunción de la inocencia como cualquier ciudadano y a postular a los cargos políticos”, dijo Rondón quien asegura no haber recibido dinero de los directivos de PrestaPerú.

Empero, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, acusa a Rondón por el delito de cohecho pasivo propio, por presuntamente haber recibido 104 mil soles, a través de su hermano Bernardo Rondón, porque en su condición de congresista (2011-2016) habría bloqueado la supervisión de la SBS a PrestaPerú.

