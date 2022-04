El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) Luis Caballero y la secretaria técnica de la Cámara Pyme de Arequipa Lucía Choquehuanca consideraron como inoportuna la decisión del Gobierno nacional de incrementar el sueldo mínimo vital de 930 a 1.025 soles para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada.

En la víspera, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó el Decreto Supremo N° 003-2022 en el que establece incrementar el salario mínimo en S/ 95 a partir del 1 de mayo próximo a fin de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

◼ Se pronuncian

“No era el momento adecuado para subir el sueldo mínimo porque las empresas, y en particular las pequeñas y medianas empresas no han llegado a los niveles de empleo y dinamismo que se tenía antes de la pandemia de la covid”, dijo Caballero.

En tal sentido, el representante de los empresarios locales consideró que “la medida solo generará que hayan despidos de trabajadores y disminución de intenciones de contrato, incrementando el empleo informal principalmente entre los pequeños y micro empresarios”.

Caballero dijo que el incremento del salario también significa el aumento de los aportes de salud y la asignación familiar.

Por su parte Choquehuanca dijo: “No hay con qué pagar el incremento del sueldo mínimo. Las Pymes no están teniendo ventas como antes y tampoco tenemos un incentivo para crecer económicamente”.

Ella consideró que el aumento salarial terminará siendo un “saludo a la bandera” porque ante la imposibilidad de pagarlo se generará una “planilla negra”, es decir, seguir pagando los mismos S/ 930 que hasta ahora se abona.

Ambos gremios calificaron la medida adoptada por el presidente Pedro Castillo como populista y que lejos de apoyar al sector solo terminará agravando su situación.

Reclamaron la reactivación de las microempresas para dinamizar la economía.

