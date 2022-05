El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado advirtió que la gestión del exalcalde distrital Manuel Vera Paredes ejecutó la obra de “Mejoramiento del complejo recreacional del pueblo tradicional de Cerro Viejo”, con una serie de irregularidades que causaron un perjuicio de más de S/ 120 mil y merecen formular denuncias civiles y penales a los funcionarios que participaron de la misma.

El ente de control observó que esta obra se realizó sin contar con las autorizaciones respectivas y sin cumplir con los criterios técnicos; además se aprobó presupuestos adicionales para su culminación sin que fuera necesario y cuya ejecución terminó favoreciendo a un tercero.

La obra estuvo a cargo del Consorcio Falcor conformado por las empresas Regalma E.I.R.L y Mallkus S.R.L. que suscribió el contrato de ejecución en abril del 2016 por el monto de S/ 669 mil, con un plazo de ejecución de 60 días calendario y la supervisión estuvo a cargo de Rubén Pari Cañazaca.

En la primera observación se refiere a que el expediente técnico de la obra contemplaba la demolición de un canal de riego, el relleno y techado de estanques en terrenos que no estaban saneados a nombre de la entidad, sino que son de propiedad de la Administración Técnica del distrito de Riego Chili. Toda esta intervención generó un perjuicio de S/ 94 mil 281.

También se observa que la entidad aprobó el adicional de obra para ejecutar una rampa de acceso vehicular, para el uso exclusivo hacia una sola vivienda, y que además se hizo del área de influencia de la obra incluyendo la ejecución de un patio de maniobras adyacente a dicha rampa, que generó que se reduzca el área del parque en beneficio de un tercero. Lo descrito, ocasionó un perjuicio económico a la entidad de

S/ 25 mil 968.

La persona beneficiada con esta obra adicional fue identificada como Deysi Marroquín Mogrovejo, pese a que los vecinos de la zona advirtieron que este hecho constituía una irregularidad.

◼ Denuncias

La Contraloría recomendó iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.

Estos exservidores son Fernando Quispe Ramos (Ex subgerente de Estudios y Proyectos), Rubén Pari Cañazaca (Supervisor de Obra), Melquiades Ayca Mamani (Ex subgerente de Obras Públicas e Infraestructura), Luis Alberto Vargas Macedo (Ex jefe de Supervisiones).