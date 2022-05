Tras las declaraciones de los menores de 10 y 12 años acusados de agredir sexualmente a un niño de 7 años en el interior del albergue ‘Los Obedientes’ trascendió que el ataque lo habrían realizado cuando la tutora encargada se encontraba en la computadora y su ayudante mirando televisión. Dichas trabajadoras son Gisel Fernández Condo y María Alejandra.

También puedes leer: Arequipa: Gobernadora Gutiérrez coloca primera piedra de obra que no ha sido licitada

Según los menores, la agresión contra su compañero ocurrió el sábado 30 de abril a las 17:00 horas en la habitación de los más pequeños ubicado en el segundo piso de la casa hogar. La razón habría sido porque el menor agredido no había doblado su ropa.

Pese a que el menor presentaba lesiones en su rostro, esa tarde y en horas de la noche ambas mujeres no se percataron de la agresión.

Solo al día siguiente cuando el pequeño empezó a quejarse de un dolor abdominal se informó del hecho a la coordinadora del albergue, Evelyn Cáceres Manrique. Recién el 2 de mayo lo internaron en la clínica San Juan de Dios donde permanece en UCI.

◼ No sabía de agresiones

En las declaraciones ante la policía, la tutora Gisel Fernández manifestó que no sabía el horario en que ocurrió la agresión contra el menor y que al parecer habría sucedido en la noche.

Con esta información deja entrever que ella no habría estado pendiente de los 9 niños que se hallaban en el albergue, ya que la agresión fue causada en la tarde y el niño presentaba lesiones.

Al respecto, la coordinadora de ‘Los Obedientes’ declaró a la policía que si no lo habían trasladado antes a un centro de salud es porque las lesiones que evidenciaba no ameritaban llevarlo a algún hospital.

◼ Graves omisiones

Por otro lado, se supo que Inspectoría de la Policía investigará a los agentes que estuvieron de turno el primero de mayo en la comisaría de Characato, debido a que no recibieron la denuncia y mucho menos derivaron al niño a Medicina legal para determinar la causa de sus lesiones tras conocer la agresión.

Además, quien no habría cumplido con sus funciones fue la titular de la Fiscalía de Familia de Paucarpata, Yenny Vargas Mamani quien al ser informada del ataque sugirió a la coordinadora que lo solucionara administrativamente.