Arequipa: Médicos terminaron cirugía con linternas de celulares tras falla eléctrica

Tras un corte imprevisto por la Sociedad Eléctrica de Arequipa (SEAL), en el Cercado de la conocida Ciudad Blanca, dio a conocer la inestable condición en la que se encuentra el hospital Goyeneche donde los médicos tuvieron que terminar una delicada intervención quirúrgica a un niño con las linternas de sus celulares.



La tarde del 8 de octubre de ayer, minutos después de las 13:40 de la tarde, los neurocirujanos terminaban la operación a un paciente de Pediatría cuando de manera inesperada la energía eléctrica se apagó, los médicos tuvieron que solucionar en cuestión de segundos y utilizaron las luces de sus equipos celulares para culminar con el cierre del cráneo del menor.

También puedes leer: Arequipa: adolescente de 15 años, con diabetes, venció al COVID-19 tras 71 días en UCI

“No importa si fue al inicio o al final de la operación, la falta de energía puso en riesgo la vida del niño y de los propios médicos. Esto no puede suceder”, indicó el doctor Arnaldo Sánchez, presidente del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El doctor indicó en tres oportunidades se fue la energía.

Además contó que no es la primera vez que ocurre este percance que pone en peligro la vida de los pacientes, ya que comentó que el año pasado volvió a suceder, justamente cuando él estaba dentro de sala de operaciones.

“Los generadores eléctricos no funcionan tienen más de 20 años de antigüedad pero ninguno de los directores ha hecho algo por renovarlos. Ya se ha pedido su cambio a la nueva directora (Mirtha Oporto) pero no hay respuesta”, expresó tras señalar que el hospital contará con un nuevo tomógrafo y para que funcione adecuadamente y no sufra algún percance por la falta intempestiva de energía se requerirá una subestación.

El personal médico reclamó que los generadores de energía no funcionan, esto compromete la vida de los pacientes ante cualquier falla eléctrica. Exigen la pronta gestión del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo para que pueda intervenir en este caso.

También te puede interesar