Arequipa: Kimmerlee Gutiérrez respalda a funcionarios cuestionados

La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire blindó en la víspera a su asesor Christian Nova Palomino y al director del hospital Honorio Delgado, Juan Carlos Noguera, pese a los serios cuestionamientos que pesan en contra de ellos.

Como se recuerda, Nova es criticado por haberse operado gratis en el hospital Goyeneche, además de haber sido exonerado hasta en 13 ocasiones del pago de diversos servicios médicos.

En tanto que, Noguera es rechazado por los trabajadores que lo acusan de hostigamiento laboral, tiene denuncias de violencia familiar y no ha logrado habilitar la nueva emergencia del hospital regional.

“Por ahora sigue el doctor Nova, porque lo he visto bastante bien. Él como asesor en temas de salud, veo que está haciendo un buen trabajo. Se ha movido bastante en el tema del sismo, ha coordinado con EsSalud para llevar apoyo”, dijo la gobernadora sobre Christian Nova.

Mientras que, respecto a Noguera señaló: “El doctor me ha pasado informes que ya está en un 70% de avance para abrir el centro de emergencia, y si lo abrimos no lo voy a retirar. Según el informe que me ha dado está con un buen avance. Está haciendo un buen trabajo”.

Al respecto, Sadia Medina, secretaria de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del sector Salud (Fenutssa) comentó: “No sabemos cómo catalogar la actitud de la gobernadora. Existiendo tantos cuestionamientos insiste en mantener a personas que han hecho tanto daño al sector (Nova) y que es rechazado por los trabajadores (Noguera). Vamos a insistir en su salida”.

◼ Venganza

El exdirector del hospital Goyeneche, Guillermo Velarde brindó ayer una conferencia de prensa en la que acusó al asesor Christian Nova por su retiro del cargo. El galeno afirmó que su cambio fue una venganza por haber divulgado las exoneraciones en el pago de servicios del exgerente de Salud.

