La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez y el Frente de Defensa de Caylloma se reunieron ayer en el local municipal de esta provincia, pero no lograron un consenso respecto de la firma de la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II.

Y es que por un lado los dirigentes de esta provincia reclaman que la autoridad regional que no firme la referida adenda mientras no se atiendan sus reclamos de reserva de tierras para la pequeña agricultura en el megaproyecto.

En tanto que, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sostiene que no es posible acceder a este pedido porque la entidad no puede seguir postergando la firma de la adenda 13 por motivos técnicos y legales.

Como se recuerda, la gobernadora Gutiérrez anunció que mañana 30 de junio se debe firmar la adenda porque el 24 de julio vence la carta de caducidad que envió la concesionaria.