El Consejo Regional de Arequipa (CRA) aprobó ayer por mayoría, el dictamen para que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) transfiera S/ 126 millones 275 mil para 24 distritos de la región, pese a los varios cuestionamientos que pesan sobre este procedimiento populista.

También puedes leer: Arequipa: OCI detecta que obra del exalcalde de Cerro Colorado estuvo plagada de irregularidades

El paquete de proyectos aprobados a través de la Gerencia de Infraestructura, contempla 10 obras de transitabilidad (asfaltado de vías), siete de agua y desagüe, cuatro obras de infraestructura de riego (canales y reservorios), dos de salud (mejoramiento de centro de salud de Quicacha y Corire) y una en Educación (construcción de I.E. Cháparra).

Este procedimiento de transferencias también fue utilizado por la gestión regional de Elmer Cáceres Llica, quien en lugar de ejecutar obras de envergadura, encontró la forma de repartir el dinero a los municipios, para luego acudir a estas localidades a darse baños de popularidad con la entrega de cheques gigantes.

Asimismo, dichas transferencias le permitían incrementar su nivel de ejecución de gasto en los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

◼ Cuestionamientos

En tanto que, la presidenta de la comisión de Planeamiento y Presupuesto, Chriss Díaz observó que varias de las transferencias aprobadas corresponden a gobiernos locales que no cumplieron con ejecutar o liquidar los proyectos financiados con transferencias anteriores.

“Valgan verdades, en la lista hay municipalidades que el año pasado se les ha dado transferencias para obras, pero ni siquiera han puesto la primera piedra. Esto sería un premio a la irresponsabilidad, en perjuicio de otras municipalidades que sí han cumplido con el gasto eficiente”, dijo Díaz.

Asimismo, se cuestionó que otros proyectos no tienen saneamiento físico de terrenos, plan de monitoreo arqueológico, así como otras irregularidades técnicas.

“Esto sin ninguna duda va a demandar paralizaciones, retrasos, adicionales en la ejecución de obras, en perjuicio del presupuesto público”, concluyó Díaz

Al respecto la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez señaló que hay casos excepcionales de municipalidades que no han liquidado las obras por un tema de formalidad, pero que sí las han ejecutado al 100%, por lo cual no pueden ser descalificadas.

Asimismo, dijo que en algunos otros casos las obras no requieren de saneamiento de terrenos o de Certificados de Restos Arqueológicos porque son proyectos viales.

Reconoció que desde el GRA se analiza un segundo desembolso para comunas que no fueron favorecidas con esta primera entrega.